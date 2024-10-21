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21 октября, 10:51

В демилитаризованной зоне между Россией и Украиной хотят разместить войска ЕС

Politico: Евросоюз обязан разместить «миротворцев» на Украине по окончании СВО

Когда украинский конфликт подойдёт к своему финалу, то странам Евросоюза придётся отправить «миротворческие» войска на Украину, при этом США намереваются остаться в стороне. Об этом пишет европейское издание американской газеты Politico.

Автор публикации напомнил слова бывшего посла США в Японии Кеннета Вайнштайна, который не исключил, что украинский конфликт завершится по «корейскому сценарию», и на карте появится демилитаризованная зона в западной части Украины. Чтобы не упустить контроль, европейцам необходимо ввести своих миротворцев в Незалежную.

«Если будет демилитаризованная зона между Украиной и Россией, я считаю, что там должны находиться войска ЕС. Не НАТО и не США, это пошлёт чёткий сигнал», — пояснил Вайнштайн.

Издание Politico полагает, что это вполне реальное будущее, при том что один из евродепутатов уже подтвердил в кулуарах разговоры на тему «миротворческих» сил на Украине.

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Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации по Украине заявил, что Россия будет и дальше стремиться к выполнению всех целей спецоперации, если страны Запада не упразднят киевский режим.

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Татьяна Миссуми
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