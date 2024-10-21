Медведев прямолинейно обозначил цели России в отношении США

Целями России по отношению к США в долгосрочной перспективе можно назвать распад Штатов или создание противовеса им. РФ также будет стараться максимально ослаблять Запад, в том числе Европу, сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Задачи остаются прежними – максимальное ослабление и унижение Запада, в том числе Европы. В этом нам помогают и сами США. Ведь их цель – господство над Старым Светом (впрочем, как и над всем остальным миром). А дальше цель может быть только одна – распад самих США», — написал он у себя в телеграм-канале.

Задачей-минимум, со слов политика, является для России создание полновесной оппозиции Штатам, как это было, когда существовал Варшавский договор и Союз ССР.

Он также вспомнил слова русского поэта и публициста Фёдора Тютчева, который писал, что между Россией и Западом по определению не может быть никаких союзов, поскольку западные страны не имеют таких целей, которые не идут во вред нашей стране и её будущему.

«Единственная политика России по отношению к западным державам это — не союз с той или иной из этих держав, а разъединение, разделение их. Ибо они, только когда разъединены между собой, перестают быть нам враждебными — по бессилию, разумеется, никогда — по убеждению», — писал Тютчев в 1864 году.