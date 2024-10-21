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21 октября, 10:16

Россияне рассказали, для чего ищут себе замену при увольнении

Опрос: 17% россиян при увольнении ищут себе замену

Почти каждый пятый житель России (17%) при увольнении ищет на своё место замену. 10% респондентов делают это по собственной инициативе, 7% — по просьбе работодателя. Об этом пишет RT, ссылаясь на данные опроса аналитиков сервиса «Работа.ру».

Среди тех, кто помогал начальству с поиском нового сотрудника, 30% делали это из-за чувства вины, стараясь сгладить свой уход. По их мнению, увольнение одного человека может сказаться на всём коллективе, увеличив нагрузку.

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28% признались, что считают своим долгом оставить организацию в хорошем состоянии, обеспечив плавную передачу обязанностей. 21% респондентов уверены, что такой подход поможет сохранить хорошие отношения с боссом и коллегами, что может пригодиться в будущем.

Ранее стало известно, кого неохотно берут на работу. В подавляющем большинстве случаев компании могут отказать кандидату на вакантную должность из-за большого возраста. Также работодатели оценивают негативные отзывы с предыдущего места, смотрят на пол соискателя, обращают внимание на токсичность и на молодость.

Обложка ©

freepik/Drazen Zigic

Алёна Зиновьева
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