Россияне рассказали, для чего ищут себе замену при увольнении

Почти каждый пятый житель России (17%) при увольнении ищет на своё место замену. 10% респондентов делают это по собственной инициативе, 7% — по просьбе работодателя. Об этом пишет RT, ссылаясь на данные опроса аналитиков сервиса «Работа.ру».

Среди тех, кто помогал начальству с поиском нового сотрудника, 30% делали это из-за чувства вины, стараясь сгладить свой уход. По их мнению, увольнение одного человека может сказаться на всём коллективе, увеличив нагрузку.

28% признались, что считают своим долгом оставить организацию в хорошем состоянии, обеспечив плавную передачу обязанностей. 21% респондентов уверены, что такой подход поможет сохранить хорошие отношения с боссом и коллегами, что может пригодиться в будущем.