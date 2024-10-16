Работа не волк: Россияне ответили, доверяют ли руководству и коллегам
Опрос: Большинство россиян доверяют компаниям и своим руководителям
От доверия в руководителю и коллегам зависит атмосфера в офисе. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roman Samborskyi
Большая часть работников в России доверяет своему руководителю, компании и коллегам. Фирмы с высоким уровнем этого компонента сталкиваются с меньшей текучестью кадров, а атмосфера в таких коллективах открытая и дружелюбная.
Согласно исследованию сервиса «Работа.ру», которое есть в распоряжении Life.ru, сразу 19% опрошенных на 100% доверяют организации, в которой работают. Среди них сотрудники производства и агропрома, строители и IT-специалисты. А к положительному ответу на этот вопрос склоняется почти половина респондентов (45%). В основном это работники транспортной отрасли и образования.
А вот полностью не доверяют компании сразу 10% участников. К ним добавились ещё 26% респондентов, ответивших «скорее нет». Вероятно, их руководители создают информационный вакуум, порождающий ненужные домыслы и сплетни. Поэтому с работниками важно регулярно делиться информацией о целях, изменениях и важных решениях, отметила руководитель по продвижению бренда работодателя и внутренним коммуникациям сервиса Татьяна Мощагина.
«Доверие — один из ключевых элементов корпоративной культуры, который способствует эффективному взаимодействию, повышению производительности и созданию позитивной атмосферы. Компании с высоким уровнем доверия в рабочем коллективе имеют меньшую текучесть кадров, так как сотрудники ценят свою команду и открытую атмосферу в ней», — отметила она.
Что касается доверия к коллегам, то 17% участников опроса высказали уверенность в своих товарищах по работе. Разделяют это мнение 19% работников производственной и агропромышленной сферы, 14% IT-специалистов и 9% строителей. Половина опрошенных (50%) выбрала вариант «скорее да», в то время как 25% голосовали за «скорее нет», и 8% – за «однозначно нет».
Своему непосредственному руководителю максимально доверяют 23% респондентов, а 44% участников склоняются к ответу «скорее да». Однако 20% опрошенных заявили, что не доверяют начальству.
Ранее стало известно, что половина россиян хотя бы раз задумывалась об увольнении вслед за коллегой. Однако довести до конца эти намерения смогли менее одной трети.