Работа не волк: Россияне ответили, доверяют ли руководству и коллегам

Большая часть работников в России доверяет своему руководителю, компании и коллегам. Фирмы с высоким уровнем этого компонента сталкиваются с меньшей текучестью кадров, а атмосфера в таких коллективах открытая и дружелюбная.

Согласно исследованию сервиса «Работа.ру», которое есть в распоряжении Life.ru, сразу 19% опрошенных на 100% доверяют организации, в которой работают. Среди них сотрудники производства и агропрома, строители и IT-специалисты. А к положительному ответу на этот вопрос склоняется почти половина респондентов (45%). В основном это работники транспортной отрасли и образования.

А вот полностью не доверяют компании сразу 10% участников. К ним добавились ещё 26% респондентов, ответивших «скорее нет». Вероятно, их руководители создают информационный вакуум, порождающий ненужные домыслы и сплетни. Поэтому с работниками важно регулярно делиться информацией о целях, изменениях и важных решениях, отметила руководитель по продвижению бренда работодателя и внутренним коммуникациям сервиса Татьяна Мощагина.

«Доверие — один из ключевых элементов корпоративной культуры, который способствует эффективному взаимодействию, повышению производительности и созданию позитивной атмосферы. Компании с высоким уровнем доверия в рабочем коллективе имеют меньшую текучесть кадров, так как сотрудники ценят свою команду и открытую атмосферу в ней», — отметила она.

Что касается доверия к коллегам, то 17% участников опроса высказали уверенность в своих товарищах по работе. Разделяют это мнение 19% работников производственной и агропромышленной сферы, 14% IT-специалистов и 9% строителей. Половина опрошенных (50%) выбрала вариант «скорее да», в то время как 25% голосовали за «скорее нет», и 8% – за «однозначно нет».

Своему непосредственному руководителю максимально доверяют 23% респондентов, а 44% участников склоняются к ответу «скорее да». Однако 20% опрошенных заявили, что не доверяют начальству.