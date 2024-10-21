Онищенко высказался о супероружии против супербактерий для спасения жизней 40 млн землян

Устойчивость к антибиотикам может действительно поставить мир на грань выживания, так как бактериальные болезни будет попросту нечем лечить. Таким мнением поделился с Life.ru эпидемиолог и заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко, комментируя статью в Bild, где авторы сообщили о возможной гибели десятков миллионов человек, так как антибиотики перестанут действовать.

Бывший главный санитарный врач РФ напомнил, что открытие пенициллина стало не только научным прорывом, но и настоящим чудом. Благодаря этому удалось сократить смертность от гнойных осложнений у раненных в годы Великой Отечественной войны. В последующие десятилетия применение антибиотиков набирало обороты, их начали использовать не только в медицине, но и производстве белого мяса, продолжил он.

Начиная с 70-х, 80-х годов, стали в глобальном плане мониторить циркуляцию антибиотикоустойчивых видов бактерий. Была налажена у нас в стране промышленность по разработке и производству антибиотиков. Мы даже дошли до пятого поколения антибиотиков Геннадий Онищенко эпидемиолог и заместитель президента Российской академии образования, академик РАН

Онищенко добавил, что даже разрабатывались так называемые антибиотики резерва. Их не использовали и придерживали на экстренный случай, чтобы массово начать выпускать, если у бактерий возникнет устойчивость к предыдущим. По словам академика, в нашей стране существовало 4 научных института, которые целенаправленно занимались антибиотиками, но их давно закрыли.

По мнению Онищенко, учёным необходимо искать альтернативные варианты лечения бактериальных заболеваний. Он также отметил, что оборот антибиотиков нужно жёстко регламентировать. Раньше подобные препараты продавали строго по рецептам, но бизнес добился отмены этого правила и появились безрецептурные лекарства. Эксперт заметил, что зачастую пациенты бездумно скупают в аптеках антибиотики и глотают их при любом недомогании.

«Одно дело, когда рецепт выписывается в условиях профессионального лечения, и другое дело, когда просто человек два дня попил, вроде легче стало, и сразу перестал пить. Вот как раз на этом фоне и образуется антибиотикоустойчивая форма бактерий, которая потом уже не поддаётся лечению», — добавил собеседник Life.ru.