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21 октября, 10:48

ВСУ потеряли более 260 человек и два танка на Курском направлении

Украинская армия потеряла более 260 военнослужащих и два танка в ходе боёв на Курском направлении за прошедшие сутки. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

По информации военного ведомства, в результате слаженных действий ВС РФ были уничтожены шестнадцать единиц бронетехники, одна боевая машину пехоты, тринадцать боевых бронемашин, шесть полевых артиллерийских орудий, четыре автомобиля и две станции радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, в министерстве отметили, что с начала боевых действий на Курском направлении противник потерял более 25 420 военнослужащих, а также 169 танков, 216 артиллерийских орудий и 38 пусковых установок реактивных систем залпового огня, включая девять «хаймарсов» и 6 MLRS производства США.

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Ранее Life.ru сообщал, что в Курской области вертолёты Ка-52М нанесли точечный удар по украинской бронетехнике. В результате операции, которая прошла в приграничной зоне, российские пилоты успешно поразили военную технику противника. По итогам боя передовой наводчик подтвердил ликвидацию цели.

Обложка ©

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Марина Фещенко
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