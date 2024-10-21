Украинская армия потеряла более 260 военнослужащих и два танка в ходе боёв на Курском направлении за прошедшие сутки. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

По информации военного ведомства, в результате слаженных действий ВС РФ были уничтожены шестнадцать единиц бронетехники, одна боевая машину пехоты, тринадцать боевых бронемашин, шесть полевых артиллерийских орудий, четыре автомобиля и две станции радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, в министерстве отметили, что с начала боевых действий на Курском направлении противник потерял более 25 420 военнослужащих, а также 169 танков, 216 артиллерийских орудий и 38 пусковых установок реактивных систем залпового огня, включая девять «хаймарсов» и 6 MLRS производства США.