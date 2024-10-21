В Красноярске хитрая клиентка WB халявно «затарилась» на 1,2 млн рублей из-за сбоя

В Краснодаре девушка вынесла из пунктов выдачи заказов Wildberries товары на сумму 1,2 миллиона рублей, ничего за них заплатив из-за технического сбоя. Ситуация вскоре вскрылась, даме предъявлены обвинения за мошенничество, сообщили в краевой прокуратуре.

Девушка из Красноярска забрала с ПВЗ Wildberries товары на 1,2 миллиона, ничего за них не заплатив. Видео © Telegram / Прокуратура Красноярского края

В пресс-службе прокуратуры сообщил, что 23-летняя девушка зарегистрировалась в WB, указала способ оплаты и столкнулась с нехарактерным сбоем: всё, что она добавляла в свою корзину, сразу приобретало статус «оплачено». Жаловаться на такой беспредел в техподдержку маркетплейса барышня не стала, решив провести несколько экспериментов. Она выбрала несколько недорогих товаров и повторила манипуляции, чтобы посмотреть, спишут ли средства с её карты. Не списали. Тогда девушка пустилась во все тяжкие, совершая новые «покупки» ежедневно. Ассортимент был широк — от косметики и белья до смартфонов, игровых консолей и ювелирных изделий из золота.

«Горе-покупательница ежедневно «покупала» всё что угодно её душе <...> Список закончился на сотне товаров и 1,2 миллиона рублей чека, когда интернет-магазин обнаружил сбой и заблокировал аккаунт пользовательницы. Украденное девушка продавала в других крупных интернет-магазинах и закрывала долги», — пояснили в прокуратуре.

Любительнице бесплатного онлайн-шоппинга предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Её могут приговорить к тюремному заключению сроком до 10 лет.