Армия ВСУ негодует из-за полного отсутствия ротации и значительного количества дезертиров, которые покидают ряды украинской армии. Об этом пишет газета El País со ссылкой на нескольких военнослужащих ВСУ.

Помимо этого, украинских солдат сильно изматывает положение армии. Например, один украинский сержант поделился, что его подразделение проводит на передовой по три месяца без ротации. Также он пожаловался на плохую экипировку и подготовку.

У многих киевских военнослужащих заметно упал моральный дух, а случаи дезертирства носят у ВСУ массовый характер. Многих бойцов просто бросают на фронте, не обеспечивая им эвакуацию. По словам одного бойца ВСУ, он был вынужден удерживать позицию вместе с тремя сослуживцами, пока не попал в плен.