Грядёт решающая битва Армии России с легионом ВСУ в Судже
Mash: ВС РФ готовят плацдарм для штурма позиций ВСУ под Суджей
Российские ВС начали подготовку к окончательному разгрому легиона ВСУ в Суджакском районе Курской области. Сейчас ВС РФ стоят всего в двух километрах от украинских позиций, пишет Mash.
Армия России готовит плацдарм для решающей битве. По данным телеграм-канала, хутор Колмаков уже освободили, а за хутор Дмитрюков сражаются морпехи из 810-й и бойцы спецназа «Ахмат». Похожая ситуация наблюдается в селе Бондарёвка. Российские солдаты уже вошли на территорию бывшего аэродрома «Суджа». Тем временем ВСУ укрепились в районе кирпичного завода на улице Строительной и готовятся к атаке ВС РФ.
Российским войскам предстоит тяжёлое испытание, поскольку ВСУ пригоняли спецтехнику в Суджу, чтобы выставить свои укрепления. На руку ВС РФ играет полное знание местности, а также низкий боевой дух украинских солдат, которые оказались отрезаны от путей отступления из Курской области. Учитывая, что Украина во время своего вторжения недавно потеряла юбилейного 25-тысячного бойца, вряд ли хоть один солдат Незалежной до сих пор верит в успех курской авантюры.
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