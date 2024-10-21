Грядёт решающая битва Армии России с легионом ВСУ в Судже

Российские ВС начали подготовку к окончательному разгрому легиона ВСУ в Суджакском районе Курской области. Сейчас ВС РФ стоят всего в двух километрах от украинских позиций, пишет Mash .

Армия России готовит плацдарм для решающей битве. По данным телеграм-канала, хутор Колмаков уже освободили, а за хутор Дмитрюков сражаются морпехи из 810-й и бойцы спецназа «Ахмат». Похожая ситуация наблюдается в селе Бондарёвка. Российские солдаты уже вошли на территорию бывшего аэродрома «Суджа». Тем временем ВСУ укрепились в районе кирпичного завода на улице Строительной и готовятся к атаке ВС РФ.