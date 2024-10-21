Допустим, мяу: Ролик с девочкой-квадробером из московской кальянной оказался постановочным
Омбудсмен: Девочка-квадробер из кальянной в Москве оказалась 21-летней девушкой
Квадробер в московской кальянной. Обложка © Telegram / Москва в тренде
Завирусившееся в Сети видео, на котором женщина держит девочку-квадробера на поводке в московской кальянной, оказалось постановочным.
На самом деле маску кошки надела 21-летняя девушка, а любящая курить кальян «мать» оказалась её подругой, тогда как всё происходящее было съёмкой проморолика. Об этом в личном телеграм-канале заявила омбудсмен по делам ребёнка в Москве Ольга Ярославская, ранее взявшая ситуацию на контроль.
«Разобралась в ситуации с «кошечкой», которая облетела все паблики. Выяснилось, что на видео не ребёнок, а 21-летняя девушка. Мама, о которой идет речь, — её подруга», — написала она.
Тем временем движение квадроберов, похоже, нисколько не теряет популярности, а лишь наоборот расширяется. На днях стало известно, что с января по сентябрь 2024 года продажи товаров для увлекающихся этим хобби возросли на 4800% в физическом выражении и на 4700% в денежном эквиваленте.