Купить золотые слитки можно будет через Госуслуги

В будущем для россиян хотят упростить процедуру идентификации, необходимую для покупки золотых слитков. Сейчас чтобы это сделать, надо лично приехать в здание «Гознака» в Москве или пройти идентификацию удаленно через банк, пишет RG.ru.

По словам генерального директора АО «Гознак» Аркадия Трачука, в перспективе эту процедуру можно будет пройти через портал Госуслуги. Ожидается, что это существенно упростит идентификацию при покупке слитков и сократит время россиян.

«Пока такую услугу предоставляет лишь один банк, но мы рассчитываем, что эти возможности будут расширяться. Ведем переговоры и с другими банками и объявим о результате, когда он будет достигнут», — заявил Аркадий Трачук.