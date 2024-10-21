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21 октября, 12:10

Купить золотые слитки можно будет через Госуслуги

Трачук: Россияне смогут покупать золотые слитки у «Госзнака» через Госуслуги

В будущем для россиян хотят упростить процедуру идентификации, необходимую для покупки золотых слитков. Сейчас чтобы это сделать, надо лично приехать в здание «Гознака» в Москве или пройти идентификацию удаленно через банк, пишет RG.ru.

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По словам генерального директора АО «Гознак» Аркадия Трачука, в перспективе эту процедуру можно будет пройти через портал Госуслуги. Ожидается, что это существенно упростит идентификацию при покупке слитков и сократит время россиян.

«Пока такую услугу предоставляет лишь один банк, но мы рассчитываем, что эти возможности будут расширяться. Ведем переговоры и с другими банками и объявим о результате, когда он будет достигнут», — заявил Аркадий Трачук.

Ранее россиянам назвали лучший способ для хранения денег в текущей экономической ситуации. Жителям РФ рекомендовали избавиться от «опасной» наличной валюты и перевести свои сбережения в золото. Это самый надёжный вариант оставить в сохранности финансы.

Обложка ©

freepik/wirestock

Алёна Зиновьева
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