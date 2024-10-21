Из федерального розыска в психушку: Вскрылись подробности о ростовском рабовладельце Радже

«Фермера», который держал в рабстве людей в Ростовской области, несколько раз объявляли в федеральный розыск. Мужчина хотел, чтобы ему поклонялись. По данным SHOT, 44-летний Радж Лиманский ранее сбегал несколько раз из психбольницы, где был на принудительном лечении.

44-летний Радж Лиманский. Фото © SHOT

Рабовладелец — уроженец Азова Ростовской области. Ранее Радж привлекался по статье «Похищение человека», а также объявлялся в федеральный розыск, так как скрылся от следствия, находясь под подпиской о невыезде по статье «Мошенничество». Чуть позже неадеквата объявляли в оперативный розыск — так он сбежал из психушки. До того как обзавестись фермой с рабами, Радж успел поработать механиком-накладчиком и слесарем.

Условия, в которых жили люди. Фото © SHOT

Условия, в которых жили люди. Фото © SHOT

Сотрудницы цыганской «фермы» в Ростовской области поделились условиями «трудового договора». Видео © SHOT

Как рассказали «невольники», они до последнего верили, что им заплатят за труды. Одна из поварих заявила, что Раджа выдал ей целую тысячу. По словам женщины, она надеялась вернуться к себе домой в Сальск после окончания полевых работ. В итоге отправкой домой освобождённых рабов сейчас занимаются волонтёры организации «Альтернатива».