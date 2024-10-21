Из федерального розыска в психушку: Вскрылись подробности о ростовском рабовладельце Радже
SHOT: Цыган-рабовладелец из Ростовской области бывал в психбольнице и в розыске
«Фермера», который держал в рабстве людей в Ростовской области, несколько раз объявляли в федеральный розыск. Мужчина хотел, чтобы ему поклонялись. По данным SHOT, 44-летний Радж Лиманский ранее сбегал несколько раз из психбольницы, где был на принудительном лечении.
44-летний Радж Лиманский. Фото © SHOT
Рабовладелец — уроженец Азова Ростовской области. Ранее Радж привлекался по статье «Похищение человека», а также объявлялся в федеральный розыск, так как скрылся от следствия, находясь под подпиской о невыезде по статье «Мошенничество». Чуть позже неадеквата объявляли в оперативный розыск — так он сбежал из психушки. До того как обзавестись фермой с рабами, Радж успел поработать механиком-накладчиком и слесарем.
Сотрудницы цыганской «фермы» в Ростовской области поделились условиями «трудового договора». Видео © SHOT
Как рассказали «невольники», они до последнего верили, что им заплатят за труды. Одна из поварих заявила, что Раджа выдал ей целую тысячу. По словам женщины, она надеялась вернуться к себе домой в Сальск после окончания полевых работ. В итоге отправкой домой освобождённых рабов сейчас занимаются волонтёры организации «Альтернатива».
Напомним, сегодня в Ростовской области полицейские освободили из рабства 18 человек, насильно удерживаемых в трудовом рабстве цыганами, которые заставляли их работать в полях за еду. Жертвы попадали на эту каторгу разными путями: кто-то шёл за сезонной работой с оплатой по тысяче рублей в день, а кого-то просто напаивали и забирали в бессознательном состоянии. На месте у всех отбирали деньги и телефоны, а за попытки побега были. Труд оплачивался похлёбкой.