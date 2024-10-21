18 россиян спасены из плена цыганского барона Раджи

В Ростовской области полиция освободила из рабства 18 человек, которых насильно удерживали цыгане и заставляли работать в полях за еду. Движение «Альтернатива» показал видео с вызволенными пленниками.

В Ростовской области спасли 18 человек из цыганского рабства. Видео © VK / Движение Альтернатива

Как рассказали заложники, цыгане заманивали на свою ферму под разными предлогами. Одним обещали сезонную работу по сбору урожая с оплатой в тысячу рублей за сутки. С другими знакомились на улице, спаивали до полусмерти и отвозили к себе. У пленников отбирали личные вещи, в том числе телефоны, деньги и ежедневно отправляли работать в поля. За попытки сбежать «рабовладельцы» избивали. В качестве оплаты за труд заложникам предлагали похлёбку.

Накрыть преступников удалось, когда один из удерживаемых смог дозвониться до близких, взяв у новенького телефон, который цыгане не успели отобрать. Вызволить людей удалось активистам движения «Альтернатива». Пленники говорят, что на ферме всем заправлял цыган по кличке Раджа или Батя. Пять человек уже написали на «барона» заявления. Мужчину привезли в отдел — полиция разбирается.