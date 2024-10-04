Бастрыкин поручил проверить данные о похищении пенсионеров для работы в регионах

Следственный комитет проведёт проверку данных СМИ о похищениях пенсионеров, которых, как утверждается, заставляли работать на стройках и сельскохозяйственных объектах Москвы, Кубани, Дагестана и Адыгеи. Разобраться в данных случаях поручил председатель СледКома Александр Бастрыкин.

«Глава ведомства поручил руководителям следственных управлений СК России по Республике Дагестан Беляеву и по Республике Адыгея Ларину организовать проверки по озвученным в эфире фактам», — передаёт пресс-служба ведомства.

Недавно ветерана спецоперации (СВО) и ещё девятерых человек эвакуировали из рабства цыган в посёлке Ровно Тульской области. Многие из освобождённых жили в Москве и области. Цыгане обещали потенциальным жертвам доход. Пленники жили в антисанитарных условиях, без горячей воды, с тараканами и клопаии. Также у них отбирали паспорта. СК начал проверку.