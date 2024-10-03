Ветеран СВО рассказал о жестоком избиении за попытку сбежать из цыганского рабства Пленник с яблоневой фермы под Тулой рассказал, что цыгане били за попытку побега 3 октября, 10:26 Спасённые из рабства в Тульской области. Обложка © Telegram / alternative_help

Цыгане применяли насилие к людям, которых держали в рабстве на ферме в Тульской области. Пытавшихся сбежать избивали до полусмерти и всячески над ними издевались. Об этом рассказал один из спасённых пленников, ветеран СВО Александр Коваценко в беседе с «Газетой.ru».

«Я решил, что надо рисковать и бежать. Хотя меня предупреждали, что тут ловят, догоняют и бьют, издеваются. Но попробовал уйти утром на свой страх и риск. После подъёма я тихо вышел в сторону столовой и убежал через кусты. Подумал, что на автобусе или на попутке доберусь в Москву», — поделился мужчина.

Пытаясь выйти к дороге, он наткнулся на сельчанина, который сразу же спросил его: «Ты сбежал, что ли?» Коваценко уверен, что в посёлке многие знали о незаконном «бизнесе» цыган, но молчали, возможно, из страха или имея от этого выгоду. Пленник попытался скрыться в кустах, когда увидел погоню. Цыганки искали его на машине.

Мужчине удалось выбежать на трассу и найти автобусную остановку. Пока он ждал транспорт, подъехал автомобиль, вышла «самая старшая цыганка Вера» и попыталась затолкать его в салон. Коваценко сопротивлялся. Тогда она пригрозила, что позовёт «своих мужчин» и пленнику не поздоровится. По словам мужчины, он испугался и сел к ней в авто. Больше шанса сбежать ему не выпадало.

Напомним, ветерана спецоперации (СВО) и ещё девятерых человек спасли из рабства цыган в посёлке Ровно Тульской области. Большинство освобождённых — жители Москвы и Подмосковья. Цыгане предлагали своим потенциальным жертвам быстрый заработок. К примеру, разгружать машины с овощами и фруктами. В итоге заложников привозили на ферму и заставляли собирать яблоки. Пленники жили в антисанитарных условиях, без горячей воды, с тараканами, клопами и вшами. Также у них отбирали паспорта. Полиция спасла заложников, когда одному из них удалось вырваться и позвонить жене. СК начал проверку по факту удержания людей в плену.

Авторы Татьяна Миссуми