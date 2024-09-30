Волонтёр: Цыганок с яблоневой фермы под Тулой отпустили после объяснительных

Двух цыганок с фермы в Тульской области, на которой, предположительно, удерживали в рабстве десять человек, доставили в отделение полиции. С них взяли объяснительные и затем отпустили. Об этом сообщил представитель волонтёрской организации «Альтернатива».

«Цыгане не были задержаны. В отделение (полиции) поехали две цыганки вместе с теми, кому мы помогали (освободиться – прим. Life.ru). Со всех были взяты объяснительные. Потом их отпустили», — рассказала собеседница в беседе с РИА «Новости».

Она также отметила, что на встречу к волонтёрам, прибывшим на ферму, «вышли, наверное, две семьи этого этноса». Представительница движения пояснила, что полицейские, прибывшие на вызов о незаконном удержании людей, признаются, что веских оснований для расследования нет, потому возбудить дело будет «крайне сложно».