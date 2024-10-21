Санду: Народ Молдавии выразил свою волю, проголосовав за евроинтеграцию

Граждане Молдавии высказали свою позицию, и большинство избирателей одобрили изменения в Конституции, направленные на интеграцию республики в Европейский Союз (ЕС). Об этом сообщила действующая президент и кандидат на второй срок Майя Санду на пресс-конференции в Кишинёве 21 октября.

Ранее сообщалось, что на референдуме «за» вступление в ЕС проголосовали уже более 50 процентов граждан, а «против» выступили свыше 49 процентов избирателей. Евроинтеграцию поддержали 50,29 процента, не согласны оказались 49,71% жителей. Такие показатели Центральной избирательной комиссии появились после обработки 99,01 процента протоколов. В рамках референдума граждане отвечали на один вопрос: «Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?».