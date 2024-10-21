«Нет обжираловке!» Читатели Life.ru выступили за отмену all inclusive в Турции

Читатели Life.ru сочли вполне рациональным решение турецких властей сократить количество отелей с опцией «Всё включено». За отмену all inclusive выступили 75% комментаторов, основная часть которых считает, что одной из причин такого решения стали ненасытные российские туристы.

Мнение одного из комментаторов. Скриншот © Life.ru

Читатель привёл в пример историю из собственной жизни. По его словам, во время отдыха в Турции вместе с ними в отеле жила ещё одна компания, которая, пользуясь всеми преимуществами «всё включено», закатывала себе императорские фуршеты. Неизменным атрибутом каждого такого праздника живота были кучи объедков на столе.

Комментатору стыдно за наглых соотечественников. Скриншот © Life.ru

Здесь читатель обратился к банальной логике, указав на то, что нет никакого смысла набирать на поднос больше еды, чем человек способен съесть, и не стоит переоценивать эластичность своего желудка.















Другие комментаторы нашли в этой ситуации и положительный момент, отметив, что туроператоры снизят стоимость на путёвки в турецкие отели без опции «Всё включено». Любопытно, что пользователи «ВКонтакте» (VK) чаще осуждали россиян, набиравших на подносы гору еды, чем пользователи Instagram*.

Ранее в Турции приняли решение сократить количество отелей с опцией «всё включено». Турецкие власти заметили, что после каждого такого шведского стола приходится выбрасывать огромное количество еды, которую отдыхающие набрали на подносы, но не осилили.