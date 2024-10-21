В Британии медики на скорой бросают пациентов прямо в коридорах больниц

В Британии бригады скорой помощи вынуждены бросать пациентов в коридорах больниц и не ждать их регистрации со стороны персонала, чтобы успеть отработать другие вызовы. Об этом пишет газета The Times, ссылаясь на Национальную службу здравоохранения (NHS).

Британское ведомство выпустило официальный регламент, позволяющий сотрудникам скорой помощи действовать именно так. Замглавы Минздрава Стивен Киннок назвал это правило «брось и иди». По его мнению, система отлично себя показала в Лондоне и её следует распространить на другие города и регионы страны.

Как утверждает газета, всё дело в нехватке медперсонала, врачи и фельдшеры просто не успевают выезжать на все вызовы, поэтому новый регламент позволит им экономить время, оставив больного просто в коридоре клиники. Однако сами работники скорой очень не довольны решением Минздрава. Они уверены, что вместо того, чтобы решить вопрос с дефицитом кадров и низкой зарплатой, чиновники просто усугубили ситуацию с оказанием медпомощи населению.

The Times опросило врачей. Как оказалось, иногда работники скорой ждут регистрации пациента в больнице на протяжении полутора часов, тогда как на это должно уходить до 20 минут. Правило «брось и иди» действительно позволит быстрее выезжать на другие вызовы, однако оставшийся в коридоре больницы пациент может вообще не дожить до момента, пока к нему кто-то подойдёт из врачей клиники, утверждается в публикации.