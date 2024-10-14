Российские медики жалуются на отсутствие единой системы с картами пациентов

Российские врачи считают большой проблемой отсутствие в стране единой системы с картами пациентов. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на мнения экспертов в области медицины. Авторы всероссийского исследования, проведенного компанией «Право на здоровье» совместно с Ассоциацией международных фармпроизводителей, подчеркивают, что внедрение единого цифрового контура в области здравоохранении способствовало бы улучшению информатизации в регионах.

Исследование также выявило неравномерное развитие цифровизации в разных регионах и учреждениях здравоохранения. Некоторые из них применяют «специфичный подход» к созданию локальных информационных систем, а также слабо реализуют проекты по информатизации. Это приводит к тому, что региональные системы не интегрированы, и пациенты, например, при переезде, не могут переносить цифровые данные о своем здоровье, как указывают авторы исследования. Ещё одна проблема — это отсутствие информационного обмена между государственными и частными медицинскими организациями. Частные клиники обычно не подключены к Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения и действуют внутри своей орбиты информатизации.

Уровень компьютерной грамотности врачей также варьируется в зависимости от субъекта страны. По результатам опроса более трёх тысяч медиков, 92% врачей из Уральского федерального округа отметили экспертный или хороший уровень владения информационными инструментами, в Центральном федеральном округе — 84%, а в Северо-Западном — только 61%. Наименьшее количество специалистов с высоким уровнем цифровых навыков было зафиксировано в Ленинградской области.

В исследовании также поднимается вопрос защиты персональных данных пациентов, так как отсутствуют четкие регламенты по обработке и управлению этими данными в системах здравоохранения. Случаи утечек информации происходят не только из-за мошенничества, но и из-за нехватки квалифицированных кадров и низкой осведомленности персонала о возможных рисках и последствиях.