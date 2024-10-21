Названы главные стоп-фразы, которыми вы точно взбесите собеседника

Жителям России рассказали, от каких фраз лучше отказаться в повседневной речи, чтобы не оттолкнуть от себя людей. В частности, надо убрать из лексикона «я-фразы» и «я-высказывания», заявила тренер по голосу и речи Седа Каспарова в беседе с «Газетой.Ru».

«Вас для собеседников становится слишком много. Как обойти это обилие «я» и на что заменить? Ну, с одной стороны, если вы действительно сделали что-то важное, это стоит отметить. С другой, можно добавлять «мы с командой», «для меня важно», «предполагаю». Вы говорите от первого лица, но не будет звучать постоянное «я-я-я», — объяснила она.

Также следует забыть навсегда такое выражение, как «а можно мне, пожалуйста». Кажется, что это звучит мило. Но что будет, если человек ответит «нельзя»? Обычно что-то просят только дети у мамы, поэтому такую фразу лучше заменить на «Будьте добры» или «Дайте, пожалуйста».

Кроме того, многих бесит фраза: «Я тебя услышал». В быту это может восприниматься, как желание человека поскорее отвязаться от собеседника или как можно быстрее заткнуть ему рот. В этом выражении нет уважения, поэтому лучше говорить: «Спасибо, что поделился», «Мне важно было это услышать» и тому подобное.