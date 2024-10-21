«Хотела попеть в караоке»: В Курске мать тусила до утра, пока её дети спасались от пожара

В Курске мать оставила троих детей одних в квартире и ушла в ночной клуб, в это время ребята чуть не погибли в пожаре. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Мать гульбанила всю ночь, пока дети спасались из горящей кватиры. Видео © Telegram / ПОЛИЦИЯ Курской области

По данным ведомства, дети в возрасте 11, 9 и 3 лет находились одни в квартире. Когда они уже спали, один из электрических приборов, оставшийся включённым, загорелся. Старший ребёнок почествовал запах гари и вывел брата и сестру к соседям. К счастью, дети остались целы, хотя съёмная квартира сгорела дотла. Ребята пытались позвонить матери, но её телефон был отключён, а отец был на вахте в другом регионе. Горе-мамаша вернулась домой около 7 утра в состоянии алкогольного опьянения. Её встретили пожарные и полиция.

«Инспекторы ПДН Северного отдела полиции УМВД России по городу Курску составили на женщину административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ «Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей». Её поставили на профилактический учёт. Теперь сотрудники будут систематически контролировать семью на предмет недопущения ненадлежащего исполнения по отношению к детям», — говорится в сообщении ведомства.