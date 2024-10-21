ВСУ атаковали завод «Кремний ЭЛ» в Брянске, нарушены производственные процессы

Армия Украины снова атаковала здание одного из крупнейших производителей микроэлектроники в России. С 20 на 21 октября «ночной террористической атаке» подверглось предприятие «Кремний ЭЛ». Об этом сообщили на официальном сайте организации.

Атака противника пришлась на производственные и административные корпуса завода. Также было нарушено энергоснабжение, задеты объекты обеспечения спецэнергетикой и прерваны технологические производственные цепочки. На данный момент все сотрудники участвуют в ликвидации последствий взрывов и пожаров.

«Основной задачей на сегодня является скорейшее возобновление производства изделий электронной техники с целью безусловного выполнения планов. Однако не всё зависит от нас — есть сложности с покупкой запасных частей для восстановления технологического оборудования и энергетической инфраструктуры; строители проводят экспертизу возможности восстановления разрушений», – сказал гендиректор «Кремний ЭЛ» Олег Данцев.