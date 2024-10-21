59 свёртков и 1 для себя: Наркокурьера с партией «гарика» накрыли по пути из Петербурга в Искитим

В Омской области полицейские задержала наркокурьера из Барнаула, который перевозил почти шесть килограммов гашиша в своём автомобиле. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

В Омской области задержали наркокурьера, который вёз партию из почти 6 кг гашиша из Петербурга в Новосибирскую область. Видео © Telegram / Омская полиция

«Сотрудники омского наркоконтроля <...> задержали 64-летнего жителя Алтайского края в Крутинском районе на 437 км автодороги Р-402. В ходе осмотра автомобиля «Тойота Премио» <...> оперативники изъяли 60 свёртков с растительным веществом», — указано в публикации.

59 свёртков оказались в техническом отсеке под дверной картой, а 1 — под капотом транспорта. Общий вес запрещёнки составил 5 798 граммов. Задержанный признался, что вёз груз из Санкт-Петербурга в Искитим Новосибирской области, а один из свёртков взял для себя. Мужчина уже имеет судимость 20-летней давности за хранение наркотиков.

Дело завели в рамках части 3 статьи 30 — части 4 статьи 228.1 УК РФ «Покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере». Наркокурьер заключён под стражу.