59 свёртков и 1 для себя: Наркокурьера с партией «гарика» накрыли по пути из Петербурга в Искитим
В Омской области задержали наркокурьера с 6 кг гашиша, спрятанными в авто
В Омской области полицейские задержала наркокурьера из Барнаула, который перевозил почти шесть килограммов гашиша в своём автомобиле. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.
В Омской области задержали наркокурьера, который вёз партию из почти 6 кг гашиша из Петербурга в Новосибирскую область. Видео © Telegram / Омская полиция
«Сотрудники омского наркоконтроля <...> задержали 64-летнего жителя Алтайского края в Крутинском районе на 437 км автодороги Р-402. В ходе осмотра автомобиля «Тойота Премио» <...> оперативники изъяли 60 свёртков с растительным веществом», — указано в публикации.
59 свёртков оказались в техническом отсеке под дверной картой, а 1 — под капотом транспорта. Общий вес запрещёнки составил 5 798 граммов. Задержанный признался, что вёз груз из Санкт-Петербурга в Искитим Новосибирской области, а один из свёртков взял для себя. Мужчина уже имеет судимость 20-летней давности за хранение наркотиков.
Дело завели в рамках части 3 статьи 30 — части 4 статьи 228.1 УК РФ «Покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере». Наркокурьер заключён под стражу.
Ранее Life.ru рассказывал о том, как в сентябре французский гражданин попытался провезти 13 граммов гашиша в Незалежную, основательно подготовившись: он спрятал контрабанду под вату, закапал её ароматизатором лаванды и приклеил к пояснице с помощью пластырной повязки. Увы, все эти ухищрения не позволили облапошить исполнительную служебную собаку, которая всё равно учуяла запрещёнку.
Telegram / Омская полиция