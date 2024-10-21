С чем останутся после мирного развода рокер Сергей Шнуров и его четвёртая жена

Почему Шнур развёлся в четвёртый раз

Сергей Шнуров и Ольга Абрамова официально развелись после шести лет брака и рождения двух общих детей. На развод подавала она. Никаких споров не было. Имущество тоже не делили. Никто из сторон даже не пришёл на заседание суда. Причины столь резкой размолвки доподлинно неизвестны. Ещё недавно пара обустраивала собственное гнёздышко в Германии и якобы даже готовилась к переезду из России. Эта информация всплыла, когда за кражу осудили личную помощницу Шнурова — Анастасию Кулигину. Девушка призналась в присвоении 5,5 млн рублей и отделалась условным сроком. Странно, что изначально она категорически отрицала вину и даже обвиняла Ольгу Абрамову в клевете. Возможно, этот скандал стал причиной развода.

С чем остался Сергей Шнуров

Сергея Шнурова изрядно потрепал развод с предыдущей женой Матильдой Шнуровой. Сейчас она известная в тусовке светская львица. До знакомства с ним была студенткой биохимфака из воронежского села Лосево. Ей достались купленные в браке дуплексы в отреставрированных доходных домах на улице Пестеля и на набережной Крюкова канала. Впрочем, Шнур, можно сказать, не заметил потерь. У него в Петербурге всё ещё остаётся дорогая недвижимость.

Трёхуровневые покои на улице Чайковского, напротив Летнего сада, в здании, возведённом для нужд двора Екатерины Второй. В эпоху императрицы оно служило придворной прачечной. Позднее было неоднократно перестроено. Сейчас отреставрировано и благоустроено для нужд богачей. Стоимость недвижимости — до 90 млн рублей.

Квартира площадью 123 квадрата на набережной Фонтанки в доме, построенном в середине XIX века обрусевшим французским зодчим Павлом Жако. Это редчайший памятник архитектуры даже по меркам Петербурга. Во всём городе нет больше строений, где бы сохранились открытые арочные галереи в первозданном виде, — только в этом. Цена такой недвижимости превышает 40 млн рублей.

Квартира Шнурова площадью 123 квадрата в доме на набережной Фонтанки. Фото © 2gis

Что осталось у бывшей жены

Четвёртая супруга певца Ольга Шнурова — дочь миллиардера Валерия Абрамова, который сейчас владеет акциями крупного екатеринбургского производителя химикатов с оборотами в десятки миллиардов рублей, а в прошлом возглавлял службу безопасности Уральской металлургической компании. Его дочь никогда не зависела от Шнура.

У Ольги Шнуровой-Абрамовой есть собственный пентхаус в уже упомянутой «екатерининской прачечной» напротив Летнего сада. Площадь даже больше — примерно на одну комнату. Поэтому цена может быть чуть выше — около 100 млн рублей.

Куда более шикарной жилплощадью Абрамова-Шнурова пользуется в Москве — апартаментами на 220 квадратов в ультрасовременном малоэтажном ЖК «Кленовый дом» на Пречистенской набережной напротив сада «Музеон» и Новой Третьяковки. Это тяжёлый люкс. Внутри «эксклюзивные интерьеры, отделанные исключительно высококачественными материалами» (так пишут риелторы. — Прим Life.ru). Стоимость — полмиллиарда.

ЖК «Кленовый дом» на Пречистенской набережной в Москве.