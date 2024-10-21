Касаткина обняла расплакавшуюся Андрееву, уступившую ей в финале турнира в Китае

Российская теннисистка и первая ракетка РФ Дарья Касаткина поддержала соотечественницу Мирру Андрееву, которая расплакалась, проиграв ей в финале турнира Женской теннисной ассоциации в китайском Нинбо. Трогательный момент попал в официальную трансляцию и завирусился в Сети.

На распространившихся в соцсетях кадрах 17-летняя Андреева рыдает, расстроенная своим проигрышем в напряжённом финале. На сцену к ней выбегает забравшая победу Касаткина, заключает соперницу в объятия и что-то говорит на ухо. Несмотря на то, что девушки стоят прямо у микрофона, разобрать что именно они говорят сложно, но после сказанного Андреева смеётся и утирает слёзы.