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21 октября, 16:24

Касаткина обняла расплакавшуюся Андрееву, уступившую ей в финале турнира в Китае

Российская теннисистка и первая ракетка РФ Дарья Касаткина поддержала соотечественницу Мирру Андрееву, которая расплакалась, проиграв ей в финале турнира Женской теннисной ассоциации в китайском Нинбо. Трогательный момент попал в официальную трансляцию и завирусился в Сети.

Дарья Касаткина, утешают расстроенную после поражения в финале теннисного турнира в Китае Мирру Андрееву. Видео © X / wta

На распространившихся в соцсетях кадрах 17-летняя Андреева рыдает, расстроенная своим проигрышем в напряжённом финале. На сцену к ней выбегает забравшая победу Касаткина, заключает соперницу в объятия и что-то говорит на ухо. Несмотря на то, что девушки стоят прямо у микрофона, разобрать что именно они говорят сложно, но после сказанного Андреева смеётся и утирает слёзы.

Мирра Андреева сенсационно проиграла старшей сестре Эрике, взяв лишь 4 гейма
Мирра Андреева сенсационно проиграла старшей сестре Эрике, взяв лишь 4 гейма

Напомним, Дарья Касаткина вышла победительницей из состоявшегося сегодня матча против Мирры Андреевой в финале турнира Женской теннисной ассоциации. Встреча закончилась при счёте 6:0, 4:6, 6:4.

Обложка ©

X / wta

Юрий Лысенко
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