Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 октября, 16:01

«В шаге от смерти»: Ведущий Top Gear перенёс операцию на сердце

Телеведущий Кларксон сообщил, что был госпитализирован из-за проблем с сердцем

Джереми Кларксон. Обложка © Wikipedia

Джереми Кларксон. Обложка © Wikipedia

Ведущий культового британского телешоу об автомобилях Top Gear Джереми Кларксон рассказал, что был в «шаге от смерти». Он написал в своей колонке в The Sunday Times, что был экстренно госпитализирован из-за проблем с сердцем и выжил только благодаря умелым действиям врачей.

64-летний ведущий почувствовал непривычную сдавленность в груди и покалывания в левой руке, после чего незамедлительно обратился за медицинской помощью. Его доставили в клинику имени Джона Рэдклиффа в Оксфорде. Во время операции хирурги установили Кларксону специальный стент, который помогает сердцу перегонять кровь. По словам журналиста, уже через пару дней он вновь почувствовал прилив жизненных сил.

Кларксон известен зрителям как ведущий легендарного шоу Top Gear с 2002 по 2015 годы. Сейчас он переключился на другую передачу и ведёт популярную телеигру «Кто хочет стать миллионером?».

Сексолог объяснила, почему дряхлый Кларксон снова стал самым сексуальным мужчиной Британии
Сексолог объяснила, почему дряхлый Кларксон снова стал самым сексуальным мужчиной Британии

Ранее телеведущий Отар Кушанашвили сообщил поклонникам, что поборол рак и уже выписался из онкологической клиники. Сейчас журналист находится дома и продолжает восстанавливаться. По его словам, теперь каждый день он намерен встречать с благодарностью и хочет прожить как минимум 20 лет.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Великобритания
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров