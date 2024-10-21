«В шаге от смерти»: Ведущий Top Gear перенёс операцию на сердце

Ведущий культового британского телешоу об автомобилях Top Gear Джереми Кларксон рассказал, что был в «шаге от смерти». Он написал в своей колонке в The Sunday Times, что был экстренно госпитализирован из-за проблем с сердцем и выжил только благодаря умелым действиям врачей.

64-летний ведущий почувствовал непривычную сдавленность в груди и покалывания в левой руке, после чего незамедлительно обратился за медицинской помощью. Его доставили в клинику имени Джона Рэдклиффа в Оксфорде. Во время операции хирурги установили Кларксону специальный стент, который помогает сердцу перегонять кровь. По словам журналиста, уже через пару дней он вновь почувствовал прилив жизненных сил.

Кларксон известен зрителям как ведущий легендарного шоу Top Gear с 2002 по 2015 годы. Сейчас он переключился на другую передачу и ведёт популярную телеигру «Кто хочет стать миллионером?».