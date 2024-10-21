Иммунолог развеяла миф о кошках и собаках, безопасных для аллергиков

Гипоаллергенных пород собак и кошек не существует, так как человеческий организм даёт реакцию не только на шерсть, но и на слюну и сальные железы питомца. Об этом рассказала изданию «Доктор Питер» главный аллерголог-иммунолог СМ Клиники в Санкт-Петербурге Елена Грек.

«Главный миф об аллергии на животных — это существование «гипоаллергенных» пород. Среди котов особенно часто упоминают сфинксов, сибирских кошек, рексов и ориенталов. Из собак людям с аллергией советуют выбрать пуделя, бишона фризе, йоркширского терьера или китайскую хохлатую», — пояснила она.

По её словам, иногда в крови у человека начинают вырабатываться антитела — иммуноглобулины класса E (IgE). Это ответ организма на разного рода выделения у питомцев, подчеркнула медик. В результате человек начинает кашлять, чихать и даже покрывается сыпью. Не всегда аллергия является врождённой, в отдельных случаях её провоцирует стресс или тяжёлое заболевание, отметила Грек.

Врач предупредила, что реакцию вызывает не только шерсть, но ещё слюна, пот, перхоть питомца, поэтому нет никакого смысла покупать бесшёрстные породы домашних животных. Аллергию могут спровоцировать даже черепахи и птицы, заметила собеседница издания.