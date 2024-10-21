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21 октября, 17:16

Эксперт назвал главную цель ВС РФ при штурме Суджи

Эксперт Перенджиев: Штурм Суджи — главная часть освобождения Курской области

Штурм Суджи является ключевым этапом в процессе освобождения Курской области. Об этом заявил военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

«Главная цель, конечно, это освобождение Суджи. Но надо учитывать, что на самом деле освобождение Суджи — это ключевой момент в освобождении всех оккупированных приграничных территорий. Здесь одна из главных задач — это прорыв опорных пунктов. По сути, из тех территорий, который захватили, это самый крупный населённый пункт», — заметил Перенджиев «Лентой.ру».

Военный эксперт отметил, что задача российской армии в Судже заключается в проведении контртеррористической операции. Он пояснил, что отличие от стандартной военной операции состоит в том, что необходимо изолировать боевиков друг от друга и предотвратить их взаимодействие. Существует риск, что они будут применять террористические методы и использовать гражданское население в своих целях, добавил Перенджиев. Поэтому действия будут направлены на точечное воздействие на каждый укрепленный район. Таким образом, речь идёт не только об освобождении Суджи, но и о спасении заложников, которых могут использовать боевики. Наши военные находятся на завершающем этапе освобождения Курской области, заключил специалист.

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Ранее Министерство обороны сообщило о значительных потерях украинских вооруженных сил в ходе боевых действий в регионе. По предоставленным данным, потери противника составили более 25 050 военнослужащих. Кроме того, киевский режим лишился 167 танков, 83 боевых машин пехоты и 103 бронетранспортёров. Также ВС РФ уничтожили девять установок HIMARS и шесть MLRS американского производства.

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Telegram / Минобороны России

Александра Мышляева
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