Эксперт назвал главную цель ВС РФ при штурме Суджи

Штурм Суджи является ключевым этапом в процессе освобождения Курской области. Об этом заявил военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

«Главная цель, конечно, это освобождение Суджи. Но надо учитывать, что на самом деле освобождение Суджи — это ключевой момент в освобождении всех оккупированных приграничных территорий. Здесь одна из главных задач — это прорыв опорных пунктов. По сути, из тех территорий, который захватили, это самый крупный населённый пункт», — заметил Перенджиев «Лентой.ру».

Военный эксперт отметил, что задача российской армии в Судже заключается в проведении контртеррористической операции. Он пояснил, что отличие от стандартной военной операции состоит в том, что необходимо изолировать боевиков друг от друга и предотвратить их взаимодействие. Существует риск, что они будут применять террористические методы и использовать гражданское население в своих целях, добавил Перенджиев. Поэтому действия будут направлены на точечное воздействие на каждый укрепленный район. Таким образом, речь идёт не только об освобождении Суджи, но и о спасении заложников, которых могут использовать боевики. Наши военные находятся на завершающем этапе освобождения Курской области, заключил специалист.