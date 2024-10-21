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21 октября, 17:29

Ответственность за падение самолёта в Судане взяли местные мятежники

Ответственность за крушение самолёта с россиянами в Судане взяли на себя мятежники из ранее проправительственной военизированной организации Сил быстрого реагирования. Видео боевиков на фоне разрушенного воздушного судна распространились в Сети.

Мятежники из Судана. Видео © X / WarWatchs

Сообщается, что среди погибших оказался Виктор Гранов, главный инженер компании Airline Transport Incorporation FZC. Предположительно, рядом с ним были ещё несколько коллег. В Посольстве РФ отметили, что поддерживают связь с местными властями и занимаются выяснением всех обстоятельств происшествия.

Документы Виктора Гранова. Фото © X / Hisham

Документы Виктора Гранова. Фото © X / Hisham

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Ранее Life.ru писал, что посольство России в Судане сообщило о крушении воздушного судна, на борту которого находились россияне. Там отметили, что находятся на связи с суданскими властями предпринимают всё необходимое, чтобы выяснить обстоятельства инцидента. Однако ситуация осложняется тем, воздушное судно упало в охваченном боями Дарфуре.

Обложка ©

X / WarWatchs

Александра Мышляева
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