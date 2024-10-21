Ответственность за падение самолёта в Судане взяли местные мятежники
Ответственность за крушение самолёта с россиянами в Судане взяли на себя мятежники из ранее проправительственной военизированной организации Сил быстрого реагирования. Видео боевиков на фоне разрушенного воздушного судна распространились в Сети.
Мятежники из Судана. Видео © X / WarWatchs
Сообщается, что среди погибших оказался Виктор Гранов, главный инженер компании Airline Transport Incorporation FZC. Предположительно, рядом с ним были ещё несколько коллег. В Посольстве РФ отметили, что поддерживают связь с местными властями и занимаются выяснением всех обстоятельств происшествия.
Документы Виктора Гранова. Фото © X / Hisham
Ранее Life.ru писал, что посольство России в Судане сообщило о крушении воздушного судна, на борту которого находились россияне. Там отметили, что находятся на связи с суданскими властями предпринимают всё необходимое, чтобы выяснить обстоятельства инцидента. Однако ситуация осложняется тем, воздушное судно упало в охваченном боями Дарфуре.
X / WarWatchs