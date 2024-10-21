Ответственность за падение самолёта в Судане взяли местные мятежники

Ответственность за крушение самолёта с россиянами в Судане взяли на себя мятежники из ранее проправительственной военизированной организации Сил быстрого реагирования. Видео боевиков на фоне разрушенного воздушного судна распространились в Сети.

Мятежники из Судана. Видео © X / WarWatchs

Сообщается, что среди погибших оказался Виктор Гранов, главный инженер компании Airline Transport Incorporation FZC. Предположительно, рядом с ним были ещё несколько коллег. В Посольстве РФ отметили, что поддерживают связь с местными властями и занимаются выяснением всех обстоятельств происшествия.

Документы Виктора Гранова. Фото © X / Hisham