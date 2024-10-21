В Великобритании отказались извиняться за работорговлю
Reuters: Британия не станет извиняться за работорговлю и платить репарации
Великобритания не намерена извиняться за работорговлю и поднимать вопрос о выплатах репараций. Об этом сообщил официальный представитель премьер-министра Королевства Кир Стармер.
«Репарации не находятся на повестке встречи глав правительств Содружества. Позиция правительства не изменилась, мы не выплачиваем репарации», — передаёт его слова Reuters.
Тем не менее политик подчеркнул, что Великобритания будет продолжать сотрудничество с партнёрами для решения актуальных проблем.
А ранее Life.ru рассказывал, что Польша потребовала репараций от Берлина за причинённый во время Второй мировой войны ущерб (1939-1945 годы). По мнению президента страны Анжея Дуды, если кто-то кому-то причинил вред, то необходимо понести очевидные последствия. На данный момент сумма оценивается в 6,2 трлн злотых (свыше $1,5 трлн).
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