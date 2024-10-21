В Великобритании отказались извиняться за работорговлю

Великобритания не намерена извиняться за работорговлю и поднимать вопрос о выплатах репараций. Об этом сообщил официальный представитель премьер-министра Королевства Кир Стармер.

«Репарации не находятся на повестке встречи глав правительств Содружества. Позиция правительства не изменилась, мы не выплачиваем репарации», — передаёт его слова Reuters.

Тем не менее политик подчеркнул, что Великобритания будет продолжать сотрудничество с партнёрами для решения актуальных проблем.