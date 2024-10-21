Два безработных нижегородца украли 100 пачек пельменей, но не съели их, а выкинули

В Нижнем Новгороде 41-летний и 38-летний безработные жители областного центра украли из производственного цеха 100 пачек пельменей и аппарат высокого давления для уборки и очистки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

В Нижнем Новгороде двое мужчин Видео © Telegram / Полиция Нижегородской области

Согласно данным полиции, кража произошла в производственном цехе в Автозаводском районе. О происшествии сообщил сотрудник предприятия, который рассказал, что неизвестные проникли в здание вечером, вскрыв пластиковое окно. Общая стоимость украденных пельменей составила 30 тысяч рублей, а стоимость аппарата для мойки — 10 тысяч рублей. По словам мужчин полуфабрикаты они выбросили, а устройство продали.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Злоумышленникам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — говорится в сообщении ведомства.