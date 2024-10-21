Два безработных нижегородца украли 100 пачек пельменей, но не съели их, а выкинули
В Нижнем Новгороде задержали двух мужчин, укравших 100 пачек пельменей
В Нижнем Новгороде 41-летний и 38-летний безработные жители областного центра украли из производственного цеха 100 пачек пельменей и аппарат высокого давления для уборки и очистки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
В Нижнем Новгороде двое мужчин Видео © Telegram / Полиция Нижегородской области
Согласно данным полиции, кража произошла в производственном цехе в Автозаводском районе. О происшествии сообщил сотрудник предприятия, который рассказал, что неизвестные проникли в здание вечером, вскрыв пластиковое окно. Общая стоимость украденных пельменей составила 30 тысяч рублей, а стоимость аппарата для мойки — 10 тысяч рублей. По словам мужчин полуфабрикаты они выбросили, а устройство продали.
«По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Злоумышленникам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Подмосковье задержали одного из похитителей 46 телефонов. 20-летнего жителя Ивантеевки поймали в аэропорту Жуковский, когда он собирался уехать из страны. Общая сумма ущерба составила более 5 миллионов рублей. В результате обыска в доме подозреваемого нашли и изъяли один из похищенных телефонов. По словам злоумышленника, остальные 45 он продал на рынке в Москве.
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