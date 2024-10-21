«Моя страна меня кошмарит»: Британский журналист получил временное убежище в России

Британский журналист Грэм Филлипс получил временное убежище на территории России. Об этом сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Мои коллеги из миграционного подразделения ОМВД России «Октябрьский» Луганской Народной Республики вручили известному журналисту, гражданину Великобритании Грэму Филлипсу свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ», — говорится в сообщении Волк.

Она рассказала, что журналист с 2014 года освещает события в Донбассе, стремясь донести правду до мировой общественности. По её словам, теперь у Грэма Филлипса, который называет себя «британским русским», появилось ещё больше возможностей для профессионального роста.

Репортёр Грэм Филлипс получил временное убежище в России. Видео © Telegram / Ирина Волк

«Прежде всего, я самый настоящий британский человек. Просто так получается, что моя страна решила меня «кошмарить» за то, что я показал правду с Донбасса. Для меня это очень большой день. Этот документ имеет для меня большое значение, потому что он даёт жизнь в России», — отметил Филлипс.