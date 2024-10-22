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21 октября, 21:43

В Домодедово задержан педагог, подозреваемый в насилии над ученицей

В подмосковном городе Домодедово был задержан педагог, которого подозревают в сексуальном насилии над школьницей. Об этом сообщило Главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области.

По информации ведомства, 17 сентября учитель совершил противоправные действия в отношении одной из учениц. Имеются данные о том, что этот же педагог мог причинить телесные повреждения другому ученику. Следственные органы намерены дать тщательную правовую оценку и этого инцидента. Подозреваемый задержан и находится на допросах.

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Ранее стало известно об аресте четырёх мигрантов из Узбекистана, которых обвиняют в групповом изнасиловании соотечественницы в Москве. Пока трое насильников терзали девушку, четвёртый стоял на стрёме.

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flickr / StuartMatthews

Артём Гапоненко
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