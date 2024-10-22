В Домодедово задержан педагог, подозреваемый в насилии над ученицей

В подмосковном городе Домодедово был задержан педагог, которого подозревают в сексуальном насилии над школьницей. Об этом сообщило Главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области.

По информации ведомства, 17 сентября учитель совершил противоправные действия в отношении одной из учениц. Имеются данные о том, что этот же педагог мог причинить телесные повреждения другому ученику. Следственные органы намерены дать тщательную правовую оценку и этого инцидента. Подозреваемый задержан и находится на допросах.