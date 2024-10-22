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21 октября, 21:27

Гигантский пожар на металлобазе в Подмосковье попал на видео

Металлобаза загорелась в подмосковной Коломне

Складское помещение загорелось в подмосковной Коломне поздним вечером 21 октября. По информации SHOT, огонь охватил металлобазу Колычёво на улице Астахова.

На снятых очевидцами кадрах видно, что пламя распространилось на гигантскую площадь. Над местом возгорания поднимаются густые клубы чёрного дыма. Пожарные уже приступили к борьбе с огнём, также к месту инцидента направлены автомобили скорой помощи. Информации о пострадавших пока не поступало.

Пожар на металлобазе. Видео © Telegram / Подмосковье №1

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А во Владимирской области двумя днями ранее вспыхнул гигантский цех по изготовлению дверей. Огонь охватил 2 400 квадратных метров. На борьбу с возгоранием у спасателей ушло более десяти часов.

Обложка ©

Telegram / Подмосковье №1

Илья Пушкарев
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