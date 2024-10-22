Гигантский пожар на металлобазе в Подмосковье попал на видео

На снятых очевидцами кадрах видно, что пламя распространилось на гигантскую площадь. Над местом возгорания поднимаются густые клубы чёрного дыма. Пожарные уже приступили к борьбе с огнём, также к месту инцидента направлены автомобили скорой помощи. Информации о пострадавших пока не поступало.