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20 октября, 09:15

Цех по изготовлению дверей горит на 2400 квадратах во Владимирской области

В посёлке Ручей в Ковровском районе Владимирской области тушат крупный пожар, который произошёл в производственном здании по изготовлению дверей. На месте работают десятки сотрудников МЧС России.

Пожар в посёлке Ручей. Видео © Telegram / МЧС России

«В посёлке Ручей Ковровского района горит производственное здание по изготовлению дверей на 2 400 квадратах», — говорится в сообщении министерства.

В тушении пожара участвуют 31 специалистов и 11 единиц техники. По предварительным данным, пострадавших нет. Подробная информация произошедшего уточняется.

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Ранее Life.ru рассказал, что в Тульской области огонь охватил частный дом. Площадь возгорания составила 48 квадратных метров. На место происшествия работали 15 специалистов и шесть единиц техники. Пожар ликвидировали. К сожалению, в огне погибли восьмилетняя девочка и мальчики трёх и четырёх лет. По делу возгорания уже возбудили уголовное дело.

Обложка ©

Telegram / МЧС России

Наталья Афонина
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