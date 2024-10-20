Цех по изготовлению дверей горит на 2400 квадратах во Владимирской области
В посёлке Ручей в Ковровском районе Владимирской области тушат крупный пожар, который произошёл в производственном здании по изготовлению дверей. На месте работают десятки сотрудников МЧС России.
Пожар в посёлке Ручей. Видео © Telegram / МЧС России
«В посёлке Ручей Ковровского района горит производственное здание по изготовлению дверей на 2 400 квадратах», — говорится в сообщении министерства.
В тушении пожара участвуют 31 специалистов и 11 единиц техники. По предварительным данным, пострадавших нет. Подробная информация произошедшего уточняется.
Ранее Life.ru рассказал, что в Тульской области огонь охватил частный дом. Площадь возгорания составила 48 квадратных метров. На место происшествия работали 15 специалистов и шесть единиц техники. Пожар ликвидировали. К сожалению, в огне погибли восьмилетняя девочка и мальчики трёх и четырёх лет. По делу возгорания уже возбудили уголовное дело.
Telegram / МЧС России