Цех по изготовлению дверей горит на 2400 квадратах во Владимирской области

В посёлке Ручей в Ковровском районе Владимирской области тушат крупный пожар, который произошёл в производственном здании по изготовлению дверей. На месте работают десятки сотрудников МЧС России.

Пожар в посёлке Ручей. Видео © Telegram / МЧС России

«В посёлке Ручей Ковровского района горит производственное здание по изготовлению дверей на 2 400 квадратах», — говорится в сообщении министерства.

В тушении пожара участвуют 31 специалистов и 11 единиц техники. По предварительным данным, пострадавших нет. Подробная информация произошедшего уточняется.