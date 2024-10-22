ЦАХАЛ нашла полмиллиарда долларов в бункере «Хезболлы» под больницей в Бейруте

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что под одной из больниц в Бейруте располагается бункер шиитского движения «Хезболла», в котором, по их данным, хранится не менее полумиллиарда долларов в наличных и золотых слитках.

Пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари в ходе специального брифинга, посвящённого недавним ударам израильских ВВС по объектам «Хезболлы» в Ливане, продемонстрировал 3D-изображения некоторых целей, которые не подверглись атакам. Среди них был бункер под больницей «Ас-Сахель» в бейрутском районе Дахия.

3D-карта объектов «Хезболлах», представленная ЦАХАЛ. Видео © X / Israel Defense Forces

По его словам, бункер оборудован всем необходимым для длительного пребывания и ведения боевых действий. В нём также могут находиться значительные запасы наличных денег и золота. Генерал отметил, что эти средства могли бы пойти на восстановление Ливана.

Хагари призвал ливанцев, правительство страны и международные организации не допускать, чтобы «Хезболла» использовала больницы для хранения средств. Он также добавил, что за последние сутки ВВС Израиля атаковали более 20 объектов, связанных с финансовой деятельностью движения в Ливане.