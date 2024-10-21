ЦАХАЛ «ослепила» ООН в Ливане, снеся смотровую вышку бульдозером

Армия Израиля (ЦАХАЛ) пригнала бульдозер, чтобы снести наблюдательный пункт Всемирной организации и ограждение по периметру позиции Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ), сказано в заявлении Unifil.

«Ранее сегодня бульдозер ЦАХАЛ преднамеренно разрушил наблюдательную вышку и ограждение по периметру позиции ООН в Марвахине (на юге Ливана. — Прим. Life.ru)», — сказано в сообщении организации.

В ведомстве на это погрозили пальцем, призвав стороны конфликта воздержаться от действий, угрожающих безопасности персонала и имущества ООН.