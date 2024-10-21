ЦАХАЛ «ослепила» ООН в Ливане, снеся смотровую вышку бульдозером
Бульдозер ЦАХАЛ в Ливане преднамеренно повалил смотровую башню ООН
Армия Израиля (ЦАХАЛ) пригнала бульдозер, чтобы снести наблюдательный пункт Всемирной организации и ограждение по периметру позиции Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ), сказано в заявлении Unifil.
«Ранее сегодня бульдозер ЦАХАЛ преднамеренно разрушил наблюдательную вышку и ограждение по периметру позиции ООН в Марвахине (на юге Ливана. — Прим. Life.ru)», — сказано в сообщении организации.
В ведомстве на это погрозили пальцем, призвав стороны конфликта воздержаться от действий, угрожающих безопасности персонала и имущества ООН.
Это не первая подобная выходка Израиля против организации, благодаря которой возникло само еврейское государство, о чём президент Франции Макрон напомнил недавно израильскому премьеру Нетаньяху. Ранее танк ЦАХАЛ обстрелял миротворцев Всемирной организации в Ливане. Тогда ООН тоже призвал Тель-Авив прекратить такие выпады.
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