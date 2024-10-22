Названа неожиданная причина обнищания людей из-за биткоина

Биткоин является обыкновенным спекулятивным пузырём, который в конечном итоге лопнет. Однако прежде виртуальные монетки приведут к обнищанию инвесторов-новичков и людей, которые совсем не имеют криптовалюты. К такому выводу пришли в Европейском центральном банке.

Эксперты ЕЦБ подчеркнули, что возможность извлекать из биткоина серьёзную прибыть сейчас имеют лишь ранние держатели крипты, которые зарабатывают на ресурсах новичков в сфере инвестиций. Рост стоимости этой валюты лишь увеличит разрыв между первыми и вторыми. Именно поэтому необходимо создать закон, который будет регулировать цену монет или выведет их из экономики.

«Криптовалюта не увеличивает производительный потенциал экономики, и последствия предполагаемого роста её стоимости связаны с перераспределением. <...> Если цена биткоина вырастет навсегда, это обеднит всех, кто не владеет криптовалютой или купил её позже», — считают в ЕЦБ.