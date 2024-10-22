Названа неожиданная причина обнищания людей из-за биткоина
ЕЦБ назвал биткоин спекулятивным пузырём, который обеднит людей
Биткоин является обыкновенным спекулятивным пузырём, который в конечном итоге лопнет. Однако прежде виртуальные монетки приведут к обнищанию инвесторов-новичков и людей, которые совсем не имеют криптовалюты. К такому выводу пришли в Европейском центральном банке.
Эксперты ЕЦБ подчеркнули, что возможность извлекать из биткоина серьёзную прибыть сейчас имеют лишь ранние держатели крипты, которые зарабатывают на ресурсах новичков в сфере инвестиций. Рост стоимости этой валюты лишь увеличит разрыв между первыми и вторыми. Именно поэтому необходимо создать закон, который будет регулировать цену монет или выведет их из экономики.
«Криптовалюта не увеличивает производительный потенциал экономики, и последствия предполагаемого роста её стоимости связаны с перераспределением. <...> Если цена биткоина вырастет навсегда, это обеднит всех, кто не владеет криптовалютой или купил её позже», — считают в ЕЦБ.
По состоянию на 22 октября один биткоин торгуется на биржах за 67,7 тысячи долларов. Экономисты уверены, что спустя четверть века криптовалюта может возрасти в цене до полумиллиона долларов. Однако для этого виртуальным монеткам придётся заручиться поддержкой фундаментала.
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