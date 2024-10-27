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27 октября, 06:15
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Создатели «Брата» захотели стянуть денег с коммерсанта за цитату Данилы Багрова

SHOT: Снявшая «Брата» компания СТВ пошла в суд из-за фляжки с цитатой Багрова

Данила Багров. Обложка © «Брат-2». Режиссёр Алексей Балабанов, сценарист Алексей Балабанов / Kinopoisk.ru

Данила Багров. Обложка © «Брат-2». Режиссёр Алексей Балабанов, сценарист Алексей Балабанов / Kinopoisk.ru

Российская кинокомпания СТВ, создавшая такие культовые фильмы нулевых как «Брат», «Бумер», «Жмурки» и «Война», подала в суд на липецкого предпринимателя. Претензии к бизнесмену возникли после его попытки заработать на крылатой фразе Данилы Багрова. Подробности истории стали известны SHOT.

По данным Telegram-канала, коммерсант занялся продажей на маркетплейсе Wildberries фляжек с выгравированными словами «Сила в правде». Юристы СТВ заявили, что все права на цитату из кинофильма «Брат-2» принадлежат создателю боевика, обязав дельца выплатить 100 тысяч рублей. Впрочем, бизнесмен не согласен с такой формулировкой и готов оспаривать законность своих действий. Фраза Багрова давно стала народной, аргументировал позицию предприниматель. Поставить точку в споре предстоит липецкому суду.

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Культовые и «вечно молодые» слова Данилы Багрова давно вышли за пределы России и стали культурным достоянием всего мира. Фразами героя Сергея Бодрова-младшего недавно заговорил американский миллиардер Илон Маск и даже дипфейк канцлера Германии Олафа Шольца.

Илья Пушкарев
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