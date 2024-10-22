Возвращение корабля SpaceX с российским космонавтом отложили в восьмой раз

Пресс-служба NASA сообщила о переносе возвращения космического корабля Crew Dragon-8 компании SpaceX, на борту которого находятся три астронавта и космонавт «Роскосмоса» Александр Гребёнкин. Решение было принято в связи с неблагоприятными погодными условиями в районе предполагаемого приводнения корабля у берегов Флориды.

Отстыковка от Международной космической станции (МКС) перенесена на 05:05 по московскому времени 23 октября. Это уже восьмое по счёту откладывание возвращения экипажа. Первоначально планировалось, что корабль отстыкуется от МКС 8 октября, однако процедура была отложена из-за ураганов, бушующих в Мексиканском заливе.