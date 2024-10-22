Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 октября, 00:10

Возвращение корабля SpaceX с российским космонавтом отложили в восьмой раз

Возвращение Crew Dragon-8 с космонавтом Гребёнкиным отложено в восьмой раз

Космический корабль Crew Dragon-8. Обложка © Telegram / Госкорпорация «Роскосмос»

Космический корабль Crew Dragon-8. Обложка © Telegram / Госкорпорация «Роскосмос»

Пресс-служба NASA сообщила о переносе возвращения космического корабля Crew Dragon-8 компании SpaceX, на борту которого находятся три астронавта и космонавт «Роскосмоса» Александр Гребёнкин. Решение было принято в связи с неблагоприятными погодными условиями в районе предполагаемого приводнения корабля у берегов Флориды.

Отстыковка от Международной космической станции (МКС) перенесена на 05:05 по московскому времени 23 октября. Это уже восьмое по счёту откладывание возвращения экипажа. Первоначально планировалось, что корабль отстыкуется от МКС 8 октября, однако процедура была отложена из-за ураганов, бушующих в Мексиканском заливе.

Мы не одни: Неизвестный сигнал из космоса достиг Земли и взбудоражил учёных
Мы не одни: Неизвестный сигнал из космоса достиг Земли и взбудоражил учёных

Напомним, что 4 марта 2024 года корабль NASA Crew Dragon с россиянином Александром Гребёнкиным стартовал к МКС. Вместе с нашим космонавтом в экипаж Crew-8 вошли астронавты NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Джанетт Эппс.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • NASA
  • мкс
  • Роскосмос
  • Crew Dragon
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров