Итальянского наркобарона Ночеллу поймали в Колумбии из-за бильярдного стола

В Колумбии задержан крупный наркоторговец Густаво Ночелла, известный под прозвищем Гермес. О совместной операции местных правоохранителей, Европола и итальянских карабинеров сообщил в социальной сети Х руководитель колумбийской полиции Уильям Рене Саламанка Рамирес.

Операция по задержанию, получившая название «Минерва», продолжалась более полугода. По словам Саламанки, Ночелла связан с международным наркотрафиком и является одним из наиболее разыскиваемых преступников в мире.

Рамирес отметил, что один из самых влиятельных мафиози мира был задержан благодаря особенному предмету – бильярдному столу, который Ночелла неизменно перевозил из одной квартиры в другую, несмотря на регулярную смену жилья. По информации Associated Press, мафиози менял адрес каждые три месяца, но не отказывался от любимого стола. Именно это позволило спецслужбам отследить его передвижения и задержать в элитном районе Медельина, Эль-Побладо.

Бильярдный стол, который помог задержать крупного наркоторговца. Фото © Х / General William René Salamanca Ramírez

По данным властей, Ночелла занимал ключевую роль в координации поставок кокаина между итальянскими мафиозными структурами и южноамериканскими картелями, занимаясь перевозкой наркотиков морскими путями из Колумбии в Амстердам, а затем их транспортировкой в Неаполь.