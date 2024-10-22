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22 октября, 03:49

Психолог дала лайфхак, как безболезненно начать разговор в семье на сложные темы

Психолог Головичева: Разговор на сложную тему можно начать с беседы о страхах

Темы интимной связи и денег часто остаются табуированными в обществе. Кроме того, сложными для разговоров являются чувства, ведь злость, ревность и зависть с детства учат подавлять, рассказала в беседе с «Газетой.ru психолог Оксана Головичева.

По её словам, затягивание важных разговоров лишь усиливает напряжение, что может привести к скандалу или пассивной агрессии. Если сложно начать обсуждение, важно признать свой страх, проанализировать, чего вы хотите от беседы, и обсудить это с партнёром. Чем чаще идут беседы на сложные темы, тем крепче будут отношения.

«Начните разговор с партнёром о ваших страхах, переживаниях, о том, что для вас важно, и вы точно узнаете много нового, и к сложной теме уже будет перейти гораздо легче», — заявила эксперт.

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freepik / yanalya

Артём Гапоненко
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