Психолог дала лайфхак, как безболезненно начать разговор в семье на сложные темы

Темы интимной связи и денег часто остаются табуированными в обществе. Кроме того, сложными для разговоров являются чувства, ведь злость, ревность и зависть с детства учат подавлять, рассказала в беседе с «Газетой.ru психолог Оксана Головичева.

По её словам, затягивание важных разговоров лишь усиливает напряжение, что может привести к скандалу или пассивной агрессии. Если сложно начать обсуждение, важно признать свой страх, проанализировать, чего вы хотите от беседы, и обсудить это с партнёром. Чем чаще идут беседы на сложные темы, тем крепче будут отношения.

«Начните разговор с партнёром о ваших страхах, переживаниях, о том, что для вас важно, и вы точно узнаете много нового, и к сложной теме уже будет перейти гораздо легче», — заявила эксперт.