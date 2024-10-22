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22 октября, 03:16

Забитая туристами гостиница вспыхнула в Анапе

МЧС: Горящую гостиницу тушат в Анапе на площади 110 квадратов

Гостиничный комплекс вспыхнул в анапском селе Сукко в ночь на 22 октября. Загорелась кровля двух зданий, огонь охватил площадь 1100 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Из полыхающей гостиницы эвакуировали 60 человек. По предварительным данным, пострадавших нет. В борьбе с пожаром задействованы 50 спасателей и 14 единиц техники. К 05:50 возгорание удалось локализовать, добавили в министерстве.

Работа сотрудников МЧС. Видео © Telegram / МЧС России

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Крупный пожар произошёл этой ночью и в Подмосковье. Огонь охватил металлобазу на юге Коломны. Над складом поднимались густые клубы чёрного дыма, к месту возгорания направляли кареты скорой помощи.

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Telegram / МЧС России

Илья Пушкарев
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