Забитая туристами гостиница вспыхнула в Анапе

Гостиничный комплекс вспыхнул в анапском селе Сукко в ночь на 22 октября. Загорелась кровля двух зданий, огонь охватил площадь 1100 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Из полыхающей гостиницы эвакуировали 60 человек. По предварительным данным, пострадавших нет. В борьбе с пожаром задействованы 50 спасателей и 14 единиц техники. К 05:50 возгорание удалось локализовать, добавили в министерстве.

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