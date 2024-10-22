БПЛА упал на здание цеха промышленного предприятия в Воронежской области

В одном из районов Воронежской области дежурные силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы обнаружили и подавили вражеский беспилотный летательный аппарат. Дрон упал на здание цеха промышленного предприятия, сообщил губернатор региона Александр Гусев в телеграм-канале.

По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет, однако на одном из этажей здания произошло небольшое возгорание. В настоящее время на месте происшествия работают пожарные.