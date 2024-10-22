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22 октября, 04:34

БПЛА упал на здание цеха промышленного предприятия в Воронежской области

В одном из районов Воронежской области дежурные силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы обнаружили и подавили вражеский беспилотный летательный аппарат. Дрон упал на здание цеха промышленного предприятия, сообщил губернатор региона Александр Гусев в телеграм-канале.

По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет, однако на одном из этажей здания произошло небольшое возгорание. В настоящее время на месте происшествия работают пожарные.

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Ранее сообщалось, что взрыв с последующим возгоранием произошёл на предприятии «Биохим» в городе Рассказово Тамбовской области. Причиной, предположительно, стал беспилотник.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Parilov

Артём Гапоненко
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