БПЛА упал на здание цеха промышленного предприятия в Воронежской области
В одном из районов Воронежской области дежурные силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы обнаружили и подавили вражеский беспилотный летательный аппарат. Дрон упал на здание цеха промышленного предприятия, сообщил губернатор региона Александр Гусев в телеграм-канале.
По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет, однако на одном из этажей здания произошло небольшое возгорание. В настоящее время на месте происшествия работают пожарные.
Ранее сообщалось, что взрыв с последующим возгоранием произошёл на предприятии «Биохим» в городе Рассказово Тамбовской области. Причиной, предположительно, стал беспилотник.
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