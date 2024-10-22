Минобороны: ПВО сбило за ночь 18 беспилотников ВСУ в пяти регионах России

В прошедшую ночь дежурные средства ПВО России уничтожили 18 вражеских беспилотных летательных аппаратов, которые пытались совершить террористическую атаку на объекты на территории страны. Об этом проинформировало Министерство обороны РФ.

Согласно заявлению ведомства, из общего числа уничтоженных БПЛА, 11 были сбиты над Брянской областью, 3 — над Белгородской областью, 2 — над Курской областью, а также по одному над Тульской и Орловской областями.