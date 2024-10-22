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22 октября, 04:53

Минобороны: ПВО сбило за ночь 18 беспилотников ВСУ в пяти регионах России

В прошедшую ночь дежурные средства ПВО России уничтожили 18 вражеских беспилотных летательных аппаратов, которые пытались совершить террористическую атаку на объекты на территории страны. Об этом проинформировало Министерство обороны РФ.

Согласно заявлению ведомства, из общего числа уничтоженных БПЛА, 11 были сбиты над Брянской областью, 3 — над Белгородской областью, 2 — над Курской областью, а также по одному над Тульской и Орловской областями.

Взрыв произошёл на предприятии «Биохим» в Тамбовской области из-за БПЛА
Взрыв произошёл на предприятии «Биохим» в Тамбовской области из-за БПЛА

Напомним, что в Тульской области из-за атак ВСУ два спиртзавода получили повреждения. Пострадали помещения в городе Ефремове и предприятия в посёлке Лужковский Суворовского района.

Обложка ©

flickr / James Blackmore

Артём Гапоненко
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