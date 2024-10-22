В Венгрии задержали группу людей, планировавшую вооружённую акцию в годовщину восстания 1956 года
Telex: США предупредили Венгрию о возможной вооружённой акции 23 октября
Власти Соединённых Штатов Америки отправили коллегам из Венгрии данные о том, что некая группа молодых людей ведёт обсуждение в интернете вооружённой акции 23 октября — в годовщину начала Венгерского восстания 1956 года. Об этом сообщила пресс-служба правительства европейской республики в беседе с изданием Telex.
«Молодые люди в онлайн-группе вели беседу об акции с участием охраняемых лиц, запланированной на ближайшее время», — говорится в сообщении.
Уведомление о планируемой акции поступило в Венгрию около двух недель назад. По сообщениям издания, бойцы антитеррористического подразделения успели задержать в баре Будапешта шестерых человек, однако боевого оружия при них не обнаружили — только страйкбольное и охолощённое.
Недавно зампред сербского кабмина Александр Вулин рассказал, что на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана готовилось покушение из-за его позиции по украинскому конфликту. Опасность нападения грозит также и президенту Сербии Александру Вучичу.
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