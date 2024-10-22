Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 октября, 05:39

В Венгрии задержали группу людей, планировавшую вооружённую акцию в годовщину восстания 1956 года

Telex: США предупредили Венгрию о возможной вооружённой акции 23 октября

Власти Соединённых Штатов Америки отправили коллегам из Венгрии данные о том, что некая группа молодых людей ведёт обсуждение в интернете вооружённой акции 23 октября — в годовщину начала Венгерского восстания 1956 года. Об этом сообщила пресс-служба правительства европейской республики в беседе с изданием Telex.

«Молодые люди в онлайн-группе вели беседу об акции с участием охраняемых лиц, запланированной на ближайшее время», — говорится в сообщении.

Уведомление о планируемой акции поступило в Венгрию около двух недель назад. По сообщениям издания, бойцы антитеррористического подразделения успели задержать в баре Будапешта шестерых человек, однако боевого оружия при них не обнаружили — только страйкбольное и охолощённое.

Премьер Венгрии заявил, что план Зеленского — это план поражения
Премьер Венгрии заявил, что план Зеленского — это план поражения

Недавно зампред сербского кабмина Александр Вулин рассказал, что на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана готовилось покушение из-за его позиции по украинскому конфликту. Опасность нападения грозит также и президенту Сербии Александру Вучичу.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sergey Kamshylin

Николай Рюмин
  • Новости
  • США
  • Венгрия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров