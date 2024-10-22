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22 октября, 08:44

Цыган-рабовладелец из Ростовской области ранее был судим за похищение людей

Спасённые из рабства россияне. Обложка © Telegram / Движение Альтернатива

Спасённые из рабства россияне. Обложка © Telegram / Движение Альтернатива

Цыганский «барон» Раджа, который держал в плену 18 россиян на ферме в Ростовской области, ранее был судим за похищение людей и мошенничество. Не исключено, что ему вновь придётся предстать пред судом, ведь пять освобождённых «рабов» уже обратились с заявлениями в полицию. Об этом сообщает 360.ru.

Собеседница издания Арина Файрушина — представительница движения «Альтернатива», которое спасло россиян из плена, — отметила, что цыгане, на ферме которых работали граждане, не собирались платить им за труды. Вместо этого у людей отбирали документы и телефоны. Рассчитаться обещали в конце сезона или при желании уехать домой, однако постоянно уговаривали остаться.

«Всего оказалось 18 человек. Кто-то находился на ферме месяц, кто-то две недели, а кто-то вообще с начала лета», — подчеркнула Файрушина.

По её словам, людей собирали разными способами. В основном их находили на вокзалах или автостанциях, предлагали разовую работу на складах за 1000 рублей и привозили на ферму, где действовала система контроля, чтобы никто не сбежал. После освежения из плена одна женщина поехала домой, пять человек отправились в полицию, остальные пока остаются на ферме.

Ветерана СВО и ещё девятерых человек спасли из рабства цыган в Тульской области
Ветерана СВО и ещё девятерых человек спасли из рабства цыган в Тульской области

Напомним, ранее Life.ru сообщил о спасении 18 россиян из плена цыганского «барона» Раджи. Найти и освободить «рабов» удалось после того, как один из них смог дозвониться до близких, взяв у новенького телефон, который цыгане не успели отобрать. Стало известно, что людям за труды платили похлёбкой, а за попытку сбежать избивали.

Борис Эльфанд
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