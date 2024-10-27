Администратор спа-салона госпитализирована с ожогами после подготовки фитобочки

16-летняя администратор спа-салона попала с ожогами в больницу после подготовки фитобочки к приходу клиента в Москве. По данным SHOT, сотрудница бьюти-спейса «Формула стройности» на Ходынской улице прогревала деревянную фитобочку перед процедурой. Она залила воду в парогенератор кабины и ждала, пока мини-баня дойдёт до нужных 65–70 градусов, чтобы всё работало наверняка.

Когда администраторша решила проверить, насколько прогрелась бочка, она сильно обожгла руку. Пострадавшая вызвала скорую, её довезли до больницы, где диагностировали ожог 1-й и 2-й степени. От госпитализации девушка отказалась и уехала лечиться домой.