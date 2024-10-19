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19 октября, 11:47

У митрополита Феодосия диагностировали сотрясение и ожоги после захвата собора

Митрополит Феодосий. Фото © Telegram / «Черкасский благовестник»

Митрополит Феодосий. Фото © Telegram / «Черкасский благовестник»

Митрополиту Феодосию диагностировали сотрясение головного мозга, ожоги роговицы обоих глаз І степени и ожоги кожных покровов. Владыка пострадал в результате силового захвата Кафедрального собора в Черкассах. Об этом сообщает telegram-канал «Черкасский благовестник».

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Несмотря на тяжёлое состояние здоровья митрополита, сотрудники СБУ требуют усилить арест иерарха, изменив его с ночного на круглосуточный. Это ходатайство будет рассматриваться в судебном порядке.

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«Очевидной целью таких действий видится желание воспрепятствовать митрополиту Феодосию видеться со своей Черкасской паствой и защищать её от правового беспредела местных чиновников и нападений боевиков», — написали в «Черкасском благовестнике».

В telegram-канале также сообщили, что помимо митрополита пострадали 10 прихожан собора. Их госпитализировали с травмами разной степени тяжести. Несколько десятков прихожан сейчас проходят амбулаторное лечение.

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Напомним, в ночь на 17 октября в Черкассах сотня вооружённых людей в масках ворвались на территорию Архангело-Михайловского собора УПЦ, прервав ночную литургию. После захвата собора пострадали более 20 человек. Раскольники использовали против прихожан перцовые баллончики и пистолеты.

Алена Пенчугина
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