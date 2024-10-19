У митрополита Феодосия диагностировали сотрясение и ожоги после захвата собора

Митрополиту Феодосию диагностировали сотрясение головного мозга, ожоги роговицы обоих глаз І степени и ожоги кожных покровов. Владыка пострадал в результате силового захвата Кафедрального собора в Черкассах. Об этом сообщает telegram-канал «Черкасский благовестник».

Раскольники били священнослужителя дубиной по голове. Видео © «Черкасский благовестник»

Несмотря на тяжёлое состояние здоровья митрополита, сотрудники СБУ требуют усилить арест иерарха, изменив его с ночного на круглосуточный. Это ходатайство будет рассматриваться в судебном порядке.

«Очевидной целью таких действий видится желание воспрепятствовать митрополиту Феодосию видеться со своей Черкасской паствой и защищать её от правового беспредела местных чиновников и нападений боевиков», — написали в «Черкасском благовестнике».